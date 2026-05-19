Nelle puntate di fine maggio, Finn si rende conto che Steffy non si trova in Francia come aveva detto e inizia a sospettare di Luna. Nel frattempo, Steffy si trova prigioniera in un appartamento abbandonato, mentre la situazione si aggrava rapidamente. Nelle prossime puntate, Finn interviene per salvare Steffy, e Luna viene finalmente smascherata come responsabile delle sue azioni. La trama si sviluppa tra colpi di scena e rivelazioni che coinvolgono i personaggi principali.

Finn capisce che Steffy non è mai arrivata in Francia e inizia a sospettare di Luna. Mentre Steffy è prigioniera in un appartamento abbandonato, la situazione precipita rapidamente. Finn segue ogni indizio fino allo scontro finale che porterà alla liberazione della moglie e all’arresto di Luna. La settimana di Beautiful dal 25 al 31 maggio 2026 sarà una delle più intense degli ultimi anni. La verità su Luna esploderà in modo devastante, mentre Steffy vivrà momenti drammatici tra paura, isolamento e disperazione. Finn, però, non si arrenderà mai e seguirà ogni indizio pur di ritrovare sua moglie. Nel frattempo, Bill sarà costretto ad affrontare una realtà sconvolgente, Poppy scoprirà l’orrore commesso da sua figlia e Hope inizierà di nuovo a guardare Finn con occhi diversi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful anticipazioni Dal 25 al 31 maggio 2026: Finn salva Steffy e Luna viene finalmente smascherata!

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Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026: Hope perde il controllo!

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