Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 3 giugno 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Finn continuerà a sentirsi in colpa nei confronti di Steffy, quello che è successo con Hope l'ha davvero ferita. Se le avesse dato retta quando gli diceva di stare lontano dalla Logan il loro matrimonio oggi non sarebbe in pericolo. Steffy sta vivendo una situazione assurda a causa di Luna ma nessuno può certo immaginare che l'ha rapita. Dopo il confronto con il marito la Forrester aveva deciso di allontanarsi per un po' ed è per questo che la sua assenza non allarmerà subito i suoi cari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 3 giugno 2026: Steffy in gabbia, la confessione di Luna la sconvolge

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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