La settimana dall’1 al 7 giugno 2026 di Beautiful si prepara a scuotere gli equilibri della soap con una serie di eventi che intrecciano passioni, sospetti e un dramma che nessuno avrebbe immaginato. Le tensioni tra le famiglie Logan e Forrester tornano a esplodere, mentre nuovi dubbi sulla paternità di Luna alimentano un clima già incandescente. A complicare ulteriormente la situazione arriva un gesto estremo che cambierà il corso delle vicende. Cosa spingerà Luna a un’azione così drastica? Come reagirà Steffy davanti a ciò che scoprirà? E quali conseguenze avrà il bacio tra Hope e Finn? Scopriamolo insieme. Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dall’1 al 7 giugno 2026 riportano al centro della scena il triangolo che sta dividendo i fan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: la scomparsa di Steffy sconvolge le famiglie Forrester

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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