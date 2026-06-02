Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 3 giugno 2026. Steffy si ritrova rinchiusa in una gabbia e capisce di essere stata drogata e segregata da Luna. Spaventata, le chiede di lasciarla andare, ma Luna si rifiuta e sostiene di agire per proteggersi. Durante il confronto, Luna confessa di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che venisse alla luce il nome del suo vero padre, che non è Bill. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 3 giugno 2026: Steffy si risveglia in una gabbia

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Beautiful Anticipazioni Dal 12 Al 17 Gennaio 2026: Steffy Affronta Sheila!

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