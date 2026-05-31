Una ragazza di 16 anni è morta in circostanze ancora da chiarire. Il padre, accusato di violenza domestica, avrebbe coinvolto anche le due sorelline più piccole. Le indagini si basano su testimonianze, riscontri tecnici e dichiarazioni raccolte nel tempo. La procura ha avviato un procedimento per omicidio e maltrattamenti. La famiglia si trovava sotto osservazione da tempo. La dinamica dei fatti resta al centro delle verifiche in corso.

Nel corso delle indagini sui casi di violenza domestica che coinvolgono minori, la ricostruzione degli eventi si affida spesso a una fitta rete di testimonianze, riscontri tecnici e dichiarazioni raccolte nel tempo. In alcuni casi, sono proprio le parole dei familiari più vicini a fornire agli investigatori elementi determinanti per delineare la dinamica dei fatti. È quanto sta emergendo nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta il 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Al centro dell’indagine vi sono le dichiarazioni delle sorelle maggiori e le contestazioni rivolte agli adulti presenti nella loro quotidianità, in particolare alla madre Emanuela Aiello e al compagno Manuel Iannuzzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È successo un casino!”. Beatrice morta: l’orrore del padre anche sulle sorelline

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