Una donna ha negato di aver mai maltrattato le sue due figlie e di averle fatte del male. La madre ha risposto alle domande del giudice per circa un’ora e mezza, affermando di non aver mai assistito a episodi di violenza o maltrattamenti. È stato rilasciato il nulla osta per il funerale della più piccola, morta a due anni. La richiesta di sepoltura e le procedure sono state avviate.

Emanuela Aiello ha risposto alle domande del gip per oltre un’ora e mezza. Nega di avere mai picchiato la figlia e respinge ogni accusa: “Non ho mai assistito a maltrattamenti”. Per la prima volta dall’arresto con la nuova accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia Beatrice, Emanuela Aiello ha deciso di parlare davanti al giudice. L’interrogatorio di garanzia, svolto oggi davanti al gip di Imperia Massimiliano Botti, è durato circa un’ora e mezza e si è trasformato in uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta sulla morte della bambina di due anni deceduta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna, assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, ha risposto a tutte le domande degli inquirenti, respingendo però ogni addebito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Beatrice morta a 2 anni, la madre: ‘Mai fatto del male alle mie figlie’, il nulla osta per il funerale e la richiesta per le bimbe

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