Bordighera la madre della piccola Beatrice in lacrime | Mai picchiato le bimbe e mai assistito a violenze

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna coinvolta in un procedimento legale a Bordighera ha dichiarato di non aver mai picchiato le proprie figlie né di aver assistito alle violenze sulla piccola di due anni deceduta. La donna, visibilmente commossa, ha risposto alle domande del giudice durante l’udienza per la convalida dell’arresto. Il suo compagno è stato invece ascoltato in modo diverso, senza fornire dichiarazioni. La vicenda riguarda le circostanze della morte della bambina.

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La donna, in lacrime davanti al giudice per la convalida dell’arresto, ha risposto alle domande a differenza del compagno Manuel Iannuzzi, affermando però di non aver mai picchiato le figlie e di non aver mai assistito alle violenze sulla piccola Beatrice di 2 anni morta a Bordighera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La madre della piccola Beatrice piange dal gip: «Mai messo le mani addosso alle mie figlie»

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