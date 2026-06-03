Beatrice morta a 2 anni a Bordighera costretta a fumare hashish e picchiata | oggi interrogati la madre e il compagno

Notizia in breve

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, dopo essere stata costretta a fumare hashish e picchiata. Oggi, la madre e il compagno sono stati convocati per gli interrogatori di garanzia per la convalida dell’arresto. La polizia ha aperto un’indagine e ha sequestrato i dispositivi elettronici della famiglia. La piccola era stata ricoverata in ospedale prima del decesso, e sono in corso accertamenti sulle cause della morte.