Beatrice morta a 2 anni a Bordighera costretta a fumare hashish e picchiata | oggi interrogati la madre e il compagno
Una bambina di due anni è morta a Bordighera, dopo essere stata costretta a fumare hashish e picchiata. Oggi, la madre e il compagno sono stati convocati per gli interrogatori di garanzia per la convalida dell’arresto. La polizia ha aperto un’indagine e ha sequestrato i dispositivi elettronici della famiglia. La piccola era stata ricoverata in ospedale prima del decesso, e sono in corso accertamenti sulle cause della morte.
Oggi, 3 giugno, Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi si presenteranno agli interrogatori di garanzia per la convalida dell'arresto. Entrambi si trovano in carcere per la morte della piccola Beatrice, la figlia più piccola di Aiello, madre di altre due bambine. La donna e il suo compagno sono. 🔗 Leggi su Today.it
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Bimba morta a Bordighera, domani interrogatori per la madre di Beatrice e il compagno
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