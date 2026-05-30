Bimba morta a Bordighera costretta a fumare nel video che ha portato all' arresto del compagno della madre

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel telefono del compagno della madre di una bambina deceduta a Bordighera sono stati trovati video in cui la minore viene costretta a fumare. L'uomo, arrestato, è accusato di maltrattamenti e istigazione alla violenza. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze della morte della bambina. Sono in corso accertamenti su eventuali altri contenuti digitali e sui precedenti legami tra l'uomo e la famiglia.

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Tra le prove che hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il compagno della madre della bambina di due anni morta a Bordighera lo scorso febbraio ci sarebbe anche un video in cui la bimba viene costretta a fumare una sigaretta proprio dal 42enne che si trova ora in carcere. Secondo i giudici, si tratterebbe di una prova importante perché dimostrerebbe le condizioni in cui la vittima era costretta a vivere. Il video in cui la bambina morta a Bordighera viene costretta a fumare Le motivazioni dell'arresto del compagno della madre della bambina La svolta nelle indagini sul caso di Bordighera Il video in cui la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bimba morta: foto della piccola dopo i pestaggi, in un video costretta a fumare. Arrestato patrigno

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