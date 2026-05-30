Bimba morta a Bordighera costretta a fumare nel video che ha portato all' arresto del compagno della madre

Notizia in breve

Nel telefono del compagno della madre di una bambina deceduta a Bordighera sono stati trovati video in cui la minore viene costretta a fumare. L'uomo, arrestato, è accusato di maltrattamenti e istigazione alla violenza. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze della morte della bambina. Sono in corso accertamenti su eventuali altri contenuti digitali e sui precedenti legami tra l'uomo e la famiglia.