Bimba morta a Bordighera arrestato il compagno della madre | foto della piccola dopo i pestaggi in un video costretta a fumare

Da ilmessaggero.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio. Sono state diffuse immagini della piccola dopo presunti pestaggi e un video in cui è costretta a fumare. La polizia ha fermato il compagno della madre, coinvolto nelle indagini. La procura ha confermato l’arresto senza ulteriori dettagli.

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È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera (Imperia) il 9 febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La ricostruzione Alle 10:30 è stata convocata una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato alcuni lividi e macchie sul corpicino che consigliarono di chiamare i carabinieri e il medico legale che, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

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