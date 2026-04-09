Supernova al via la quarta edizione | oltre 20 artisti dal mondo per quattro giornate di performing arts

Dal 7 al 10 maggio si svolge la quarta edizione di Supernova, una rassegna dedicata alle arti performative. L’evento coinvolge oltre 20 artisti provenienti da vari paesi e si svolge in diverse location della città. Durante le quattro giornate, vengono proposte performance di teatro, danza e arti visive, creando un momento di incontro tra differenti forme artistiche e pubblico.

Dal 7 al 10 maggio torna Supernova, la rassegna di arti performative che si pone come spazio di intersezione tra diversi linguaggi artistici, giunta al suo quarto anno. Supernova porterà a Rimini alcune delle voci più interessanti del panorama artistico della scena performativa nazionale e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Viola Lisan, dopo Casa Sanremo vola alla Dreaming Academy of Performing Arts di LondraLa giovane cantante messinese Viola Lisan, 16 anni, è pronta a fare il suo debutto ufficiale sulla scena musicale italiana. “Corsa dell’Acqua 2026”: oltre 350 atleti al via per la quarta edizioneArezzo, 21 marzo 2026 – Saranno circa 350 gli atleti iscritti alla quarta edizione della “Corsa dell’Acqua”, in programma domenica 22 marzo.