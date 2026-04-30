La BCE tiene i tassi d'interesse al 2% non salgono le rate dei mutui | Ma rischio inflazione aumenta

La Banca centrale europea ha confermato i tassi d'interesse invariati, mantenendo il deposito al 2%, il rifinanziamento principale al 2,15% e i prestiti marginali al 2,40%. Questa decisione evita aumenti immediati sui costi dei mutui, anche se il rischio di inflazione viene considerato in aumento. La banca ha deciso di non modificare i tassi dopo le recenti riunioni di politica monetaria.

La Banca centrale europea ha deciso di non aumentare i tassi d'interesse, né di tagliarli. Il tasso sui depositi resta al 2%, quello sul rifinanziamento principale al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. Anche se il rischio di aumento dell'inflazione sta aumentando, ma per il momento non richiede un intervento diretto. La prossima decisione arriverà l'11 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tassi di interesse d’aprile, cosa accade: previsioni sui mutui e la mossa della BceLa Banca centrale europea potrebbe tenere i tassi di interesse invariati anche nella riunione di aprile. Rialzo tassi di interesse, mutui più cari da aprile: la Bce valuta nuova strettaLa Banca Centrale Europea è pronta a fare di tutto per mantenere l’inflazione sotto il 2%. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eurozona, indice Pmi in zona contrazione. Verso un aumento dei tassi BCE a giugno; Sentiment positivo a Wall Street dopo le trimestrali. La BCE lascia fermi i tassi; BCE nella trappola monetaria: tassi fermi mentre l’inflazione risale; Fed tiene tassi fermi. Powell: Resto nel Board. Elevato livello di incertezza. La BCE tiene i tassi d’interesse al 2%, non salgono le rate dei mutui: Ma rischio inflazione aumentaIl tasso sui depositi – quello più influente per quanto riguarda i mutui – rimane fisso al 2%, il livello a cui si trova dal giugno 2025. Il tasso sui rifinanziamenti principali è invece al 2,15%, ... fanpage.it La Bce lascia i tassi al 2%. 'Salgono i rischi per inflazione e crescita'La Bce mantiene, come atteso, i tassi d'interesse fermi. Il tasso sui depositi resta così al 2% che aveva raggiunto nel giugno 2025, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e qu ... ansa.it [DA HUFFPOST] In visita a Washington, il Re tiene due discorsi ironici, storici, di ampio respiro, per spiegare che la leadership non ha bisogno di essere esibita perché va sopra le contingenze. E le storie dei popoli e della loro amicizia vanno sopra la bagatell - facebook.com facebook #SaveTheDate 29/4 17:30 Si tiene a Bergamo l'11° tappa di #ImpreseVincenti il progetto ideato e promosso da Intesa Sanpaolo per valorizzare le eccellenze del #MadeInItaly. Segui la diretta streaming di oggi su: x.com