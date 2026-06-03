Baturina ha commentato la stagione del Como, sottolineando che ogni giocatore sogna la Champions League e definendo il raggiungimento di questa competizione un risultato incredibile. Ha inoltre elogiato il gruppo, attribuendo alla squadra il merito di una grande stagione. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante il periodo del Mondiale e in vista delle partite di Champions League.

Baturina, protagonista del Como in questa grandissima stagione, ha rilasciato queste dichiarazioni tra Mondiale e Champions League. Tra le grandi rivelazioni dell’ultima stagione calcistica spicca indubbiamente il nome di Martin Baturina. Il talentuoso trequartista del Como si appresta a vivere un’estate da protagonista assoluto, preparando i bagagli per disputare l’imminente Mondiale 2026 con la maglia della sua nazionale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse balcanico ha ripercorso le tappe fondamentali di un’annata sportiva indimenticabile, volgendo lo sguardo verso gli ambiziosi traguardi futuri che lo attendono. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il sogno iridato e il prestigio di imparare da Luka Modric. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baturina si racconta: «Ogni giocatore sogna la Champions, arrivarci è incredibile. Grande stagione del Como grazie al nostro gruppo!»

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