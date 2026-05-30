Se il Paris Saint-Germain dovesse vincere la Champions League, ogni giocatore riceverà un premio di un milione di euro, grazie all’intervento di un ex calciatore svedese. Per i Gunners, invece, il premio sarebbe circa sette volte inferiore. L’accordo è stato stabilito circa dieci anni fa, quando la conquista della competizione sembrava molto lontana.

È una questione di gloria, di storia e anche di soldi. Anzi, di milioni di euro. Almeno per i giocatori del Psg a un passo dal bis in Champions League. Un trofeo che fa rima con premi, molto più sostanziosi di quelli promessi invece ai giocatori dell'Arsenal, che vogliono regalare ai loro tifosi il primo titolo continentale. La vittoria stasera a Budapest garantirebbe un milione di euro a testa ai giocatori del Psg. Indipendentemente dallo status di titolare o panchinaro, dal minutaggio in gara e in stagione. Insomma, il bonus può accentuare la motivazione della banda di Luis Enrique, secondo un sistema solidale che trova origine ai tempi di Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Se il Psg vince la Champions un milione a ogni giocatore, grazie a Ibra. Per i Gunners circa 7 volte meno...

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