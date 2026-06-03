Il centrocampista di nazionalità croata ha parlato del suo percorso, evidenziando come l’esperienza in Serie A gli abbia insegnato disciplina. Ha ricordato il 2018, anno in cui era ancora giovane, e come la finale di quell’anno abbia avuto un impatto sulla sua crescita professionale. Ha anche menzionato di studiare il gioco di Modric e di sognare di partecipare ai Mondiali e alla Champions League.

La prima volta al Mondiale non si scorda mai. E Martin Baturina vuole fare in modo che la sua prima volta nel torneo che tutti i calciatori sognano di giocare sia indimenticabile. In campo, con la maglia numero 16 della sua Croazia, sarà uno degli 891 debuttanti nella coppa del mondo. Accanto, come maestro d’eccezione, avrà Luka Modric, suo mentore nella Croazia da cui il centrocampista che ha giocato nell’ultima stagione al Como conta di imparare quelle lezioni che gli permetteranno di aiutare la Croazia a sfidare Inghilterra, Ghana e Panama nel girone L per un posto ai sedicesimi. Il 23enne parla a margine della presentazione della linea di Mackage, il luxury brand che vestirà la Croazia fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Baturina: "Il segreto del Como è lo spirito di gruppo. Studio Modric e sogno Mondiale e Champions"

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