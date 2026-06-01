Martin Baturina, centrocampista del Como e della nazionale croata, ha commentato il paragone con Modric, affermando che non ci sarà mai un altro giocatore come lui. Baturina ha sottolineato le qualità uniche del 2018, senza fare ulteriori confronti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista, senza riferimenti a eventi specifici o altri calciatori. Il commento si concentra sulla percezione personale del calciatore riguardo alle caratteristiche di Modric.

L'impatto con il calcio italiano non è mai semplice e, sopratutto, adatto a tutti. Dopo un inizio difficile, il suo talento ha iniziato ad emergere a più non posso. Martin Baturina si è preso la scena con la maglia del Como grazie alle sue prestazioni di alto livello. Spesso e volentieri molti hanno paragonato il calciatore lariano a Luka Modric, centrocampista del Milan, ma il calciatore ha subito voluto spegnere ogni tipo di entusiasmo. "La prima visita è stata molto piacevole. Ho visto il Lago di Como, una città bellissima, un lago stupendo. Il primo allenamento è andato molto bene. I giocatori sono molto cordiali, l'allenatore è ambizioso e tutta la squadra è ambiziosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como, Baturina su Modric: “Non ci sarà mai un altro come lui”

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