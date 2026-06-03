Alvin lascia Battiti Live | Ilary Blasi cambia partner… ecco di chi si tratta

Notizia in breve

Alvin lascia il cast di Battiti Live e partirà per le Filippine come inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi cambierà partner nel programma musicale, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli. La programmazione autunnale di Mediaset vedrà quindi modifiche nei volti e nelle collaborazioni, con Alvin che non sarà più presente come conduttore o ospite nel format musicale. Nessuna comunicazione ufficiale sui nuovi accordi o sostituti.