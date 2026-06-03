Alvin lascia Battiti Live | Ilary Blasi cambia partner… ecco di chi si tratta
Alvin lascia il cast di Battiti Live e partirà per le Filippine come inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi cambierà partner nel programma musicale, anche se non sono stati ancora annunciati i dettagli. La programmazione autunnale di Mediaset vedrà quindi modifiche nei volti e nelle collaborazioni, con Alvin che non sarà più presente come conduttore o ospite nel format musicale. Nessuna comunicazione ufficiale sui nuovi accordi o sostituti.
Importanti novità nei palinsesti Mediaset in vista della stagione televisiva autunnale. Alvin lascia Battiti Live per volare nelle Filippine come inviato della nuova Isola dei Famosi. Ecco chi potrebbe esserci al suo posto accanto a Ilary Blasi Alvin verso L’Isola dei Famosi: cambia la squadra di Battiti Live. L’estate televisiva di Mediaset si prepara a vivere una serie di cambiamenti che coinvolgono alcuni dei volti più conosciuti del piccolo schermo. Tra i movimenti più significativi delle ultime settimane c’è quello che riguarda Alvin, storico collaboratore e compagno di avventure televisive di Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Alvin sarebbe pronto a lasciare temporaneamente Battiti Live per intraprendere una nuova esperienza professionale legata alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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#Alvin inviato dell' #Isoladeifamosi lascia il posto a #BattitiLive a #FabioRovazzi Le registrazioni dell'isola, con location nelle Filippine, stanno per partire e se alla conduzione dovrebbe esserci #SelvaggiaLucarelli l'inviato sarà di nuovo Alvin. Come riporta #Gi facebook
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