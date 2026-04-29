A Fondi, il candidato Salvatore Venditti si presenta alle elezioni comunali sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal fronte progressista. Le votazioni sono previste per il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di rinnovare il Consiglio comunale. Venditti ha deciso di sfidare direttamente il sindaco uscente, in una campagna elettorale che si svolge in un clima di confronto tra diverse forze politiche locali.

? Cosa sapere Salvatore Venditti sfida il sindaco di Fondi con l'appoggio M5S e Fondi Progressista.. Le urne apriranno il 24 e 25 maggio per rinnovare il Consiglio comunale.. Le urne di Fondi si apriranno il 24 e il 25 maggio per decidere il nuovo governo cittadino, con Salvatore Venditti che punta alla carica di sindaco grazie all’appoggio combinato del Movimento 5 Stelle e della lista Fondi Progressista, quest’ultima composta da Avs e Pd. Il voto amministrativo vedrà impegnati cinque candidati per la guida del comune, in una tornata elettorale che coinvolgerà direttamente la gestione del territorio attraverso il rinnovo del Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, Venditti sfida il palazzo: l’alleanza M5S e il fronte progressista

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