Bassa Valsugana revocato l’affidamento | arrestato dopo un incidente

Notizia in breve

In un incidente nella Bassa Valsugana, un uomo è stato arrestato dopo il ritiro dell’affidamento in prova. Era già stato coinvolto in reati gravi che avevano portato alla sua libertà controllata. Secondo le verifiche, aveva un tasso alcolemico molto elevato al momento dell’incidente. La polizia ha confermato che l’uomo è stato fermato e arrestato sul posto, e che l’incidente ha causato danni e feriti non specificati.