Bassa Valsugana revocato l’affidamento | arrestato dopo un incidente
In un incidente nella Bassa Valsugana, un uomo è stato arrestato dopo il ritiro dell’affidamento in prova. Era già stato coinvolto in reati gravi che avevano portato alla sua libertà controllata. Secondo le verifiche, aveva un tasso alcolemico molto elevato al momento dell’incidente. La polizia ha confermato che l’uomo è stato fermato e arrestato sul posto, e che l’incidente ha causato danni e feriti non specificati.
Quali reati gravi avevano già portato l'uomo all'affidamento in prova?. Come ha fatto il conducente a raggiungere un tasso alcolemico così alto?. Perché l'uomo non rispettava gli orari di permanenza stabiliti dal tribunale?. Quanto tempo dovrà scontare l'uomo nella casa circondariale di Trento?.? In Breve Tasso alcolemico rilevato pari a 2,10 grammi per litro dopo l'incidente.. Precedenti penali per lesioni aggravate e porto di armi o oggetti offensivi.. Pena residua da scontare in carcere pari a un anno e otto mesi.. Violazione sistematica degli orari di permanenza obbligatoria presso il domicilio in Bassa Valsugana.. Un uomo arrestato in Bassa Valsugana dopo un incidente stradale causato dall’alcol e dalla violazione di un affidamento ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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