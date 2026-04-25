Vìola più volte le prescrizioni | revocato l’affidamento in prova Un 67enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 67 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Mondragone, dopo che le autorità hanno revocato il suo affidamento in prova al servizio sociale. L’arresto è avvenuto in seguito a ripetute violazioni delle prescrizioni imposte in precedenza. L’uomo era sotto controllo giudiziario prima della misura più severa decisa dagli agenti. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli sulla legalità delle prescrizioni impartite.

Blitz dei carabinieri a Mondragone, dove nella mattinata odierna (25 aprile) un 67enne è stato arrestato dopo la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere a seguito delle ripetute.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Viola le prescrizioni dei domiciliari: 32enne arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 32enne, già sottoposto alla misura... Vìola le prescrizioni della sorveglianza speciale: 47enne arrestato dai carabinieriÈ stato arrestato in flagranza di reato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 febbraio 2026, un 47enne originario di Arienzo, sottoposto alla misura della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Viola più volte le regole dei servizi sociali di Loreo: 59enne finisce in carcere nel Rodigino; PONTINIA | Già ai domiciliari, viola più volte la misura e viene sorpreso a spacciare: arrestato 21enne; Viola più volte i domiciliari, finisce in carcere; Viola più volte i domiciliari: 34enne arrestato e portato in carcere. Vìola gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e viene 'spedito' ai domiciliari ---> cityne.ws/tHN3b - facebook.com facebook Vìola i sigilli, apre i pacchi e ruba i prodotti acquistati online: postino incastrato sull’Orientale x.com