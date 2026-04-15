Tarquinia revocato l’affidamento dello stabilimento balneare comunale

L’amministrazione comunale di Tarquinia ha deciso di revocare l’affidamento dello stabilimento balneare comunale. La decisione è stata presa attraverso una determinazione ufficiale del responsabile di settore, datata 15 aprile 2026. La revoca riguarda l’intera gestione del lido e comporta la consegna immediata delle strutture e dei servizi al patrimonio pubblico del Comune. La comunicazione è stata resa nota tramite nota ufficiale del settore competente.

Tarquinia, 15 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Tarquinia comunica che, con determinazione del Responsabile di Settore n. 539 del 14 aprile 2026, è stata disposta la risoluzione del contratto e la contestuale revoca dell’affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale. Il provvedimento conclude un percorso amministrativo avviato già nell’ottobre 2025, quando il Comune, a stagione balneare conclusa, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute rispetto a varie criticità emerse nella gestione dello stabilimento, ha avviato interlocuzioni informali con il rappresentante dell’RTI e ha ritenuto necessario procedere con ulteriori verifiche, disponendo un sopralluogo tecnico effettuato in contraddittorio con l’RTI in data 22 gennaio 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, sequestrate le cabine dello stabilimento balneare “Il Venezia”Ostia, 13 marzo 2026 – Sequestrate le cabine presenti nello stabilimento balneare “Il Venezia” di Ostia. La Questura di Pisa cerca un operatore economico per la gestione dello stabilimento balneare della Polizia di StatoLa Questura di Pisa ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tarquinia Lido - Cronaca di un fallimento annunciato. Fine dei giochi per il Bonita Beach, il Comune ha revocato l'affidamento; Tarquinia – Verso il Palio dell’Anello, incontro su sicurezza e benessere animale; Tarquinia, revocata la gestione dello stabilimento balneare comunale: avviata la risoluzione del contratto; Tarquinia, revocata la gestione dello stabilimento balneare comunale. Tarquinia. Stabilimento balneare comunale: revocato l’affidamentoL’Amministrazione interviene per la regolare esecuzione rispetto agli impegni contrattuali NewTuscia – TARQUINIA – L’Amministrazione comunale di Tarquinia comunica che, con determinazione del LRespon ... newtuscia.it Tarquinia Lido – Cronaca di un fallimento annunciato. Fine dei giochi per il Bonita Beach, il Comune ha revocato l’affidamentoSarà escussa la fideiussione a garanzia e lo stabilimento rischia di rimanere chiuso tutta l'estate. Il gestore Massone presenterà sicuramente ricorso TARQUI ... etrurianews.it #viabilità #lavori #a12 #civitavecchiaporto #tarquinia - facebook.com facebook