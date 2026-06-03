Bassa Modenese | parte il festival del cammino tra natura e storia

È partito il festival del cammino tra natura e storia nella Bassa Modenese. L’evento si concentra sui sentieri storici che attraversano l’Unione Area Nord. Durante il festival, si discuterà di come cambieranno i percorsi scolastici dei bambini grazie all’introduzione del Piedibus. Il programma prevede escursioni, incontri e attività per promuovere la conoscenza del territorio e la mobilità sostenibile. La manifestazione durerà fino alla fine del mese, coinvolgendo scuole e associazioni locali.

Quali sono i sentieri storici che attraversano l'Unione Area Nord? Come cambierà il tragitto scolastico dei bambini grazie al Piedibus? Dove si terrà l'incontro culturale sulla storia dei cammini? Perché il turismo lento può diventare una risorsa per la Bassa??? In Breve Convegno storico alla stazione Rulli e Frulli di Finale Emilia il 9 giugno. Iniziativa Piedibus per bambini con timbri simbolici sulle mani durante il tragitto scolastico. Percorsi coinvolgono comuni t . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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