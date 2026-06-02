Forti grandinate si sono abbattute tra la bassa bolognese, modenese e ferrarese, causando danni alle colture e alle strutture. Video mostrano grandine di grandi dimensioni che ha ricoperto le aree interessate. La perturbazione ha interessato zone di Sala Bolognese, Ostellato e Carpi, con pioggia intensa e grandine abbondante. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma si registrano danni materiali significativi. Le autorità stanno valutando i danni e le eventuali misure di supporto.

Il maltempo ha colpito la Bassa tra cui le zone di Sala Bolognese, Ostellato e Carpi (Video tratti da Emilia Romagna Meteo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandinate forti tra bassa bolognese, modenese e ferrarese: il video

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