Grandinate forti tra bassa bolognese modenese e ferrarese | il video

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Forti grandinate si sono abbattute tra la bassa bolognese, modenese e ferrarese, causando danni alle colture e alle strutture. Video mostrano grandine di grandi dimensioni che ha ricoperto le aree interessate. La perturbazione ha interessato zone di Sala Bolognese, Ostellato e Carpi, con pioggia intensa e grandine abbondante. Non ci sono segnalazioni di feriti, ma si registrano danni materiali significativi. Le autorità stanno valutando i danni e le eventuali misure di supporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il maltempo ha colpito la Bassa tra cui le zone di Sala Bolognese, Ostellato e Carpi (Video tratti da Emilia Romagna Meteo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

grandinate forti tra bassa bolognese modenese e ferrarese il video
© Ilrestodelcarlino.it - Grandinate forti tra bassa bolognese, modenese e ferrarese: il video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lieve scossa di terremoto prima dell'alba nella Bassa modenese e ferrareseNella prima parte della giornata, tra le province di Ferrara e Modena, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.

Camper e motori: raduno in bici tra la Ferrari e la bassa modeneseUn raduno insolito si è svolto tra le strade della bassa modenese, coinvolgendo appassionati di camper, motori e biciclette.

Temi più discussi: Temporali, scatta l'allerta: possibili supercelle e grandine di grosse dimensioni - BresciaToday; Maltempo nel Bresciano, dal record di 35 gradi alla grandine: colpiti il Garda e la Bassa; Dal caldo anomalo alla grandine: danni pesanti ai frutteti tra Bassa Romagna e Faentino; Maltempo nella Bassa, grandine e danni ai campi di mais tra Cicogna e Borgo Frassine.

grandinate forti tra bassaBufera e grandine tra Modenese e Ferrarese. Terzo giorno di allerta meteo in Emilia Romagna: ecco le zone colpiteLa Protezione Civile prolunga l'allerta gialla anche per mercoledì 3 giugno. Attesi forti rovesci, rischio idrogeologico e fiumi sopra le soglie tra l'Appennino e la Romagna: la mappa dei territori a ... ilrestodelcarlino.it

grandinate forti tra bassaGrandine e disagi col maltempo. A Buonacompra danni alla chiesaInfiltrazioni al poliambulatorio. Villa Verde, poi risolte. senza conseguenze. per attività e servizi. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web