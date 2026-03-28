A Perugia prende il via un percorso dedicato al benessere, con dodici escursioni nella natura. La prima si svolge il 4 giugno sul Monte Malbe, parte di una rete di cammini ideata per promuovere la tutela ambientale, incentivare l’attività fisica e offrire un’alternativa alla routine quotidiana. L’iniziativa coinvolge residenti e visitatori alla scoperta di percorsi all'aperto nel territorio cittadino.

Una rete di cammini a Perugia per tutelare l'ambiente, superare la sedentarietà e la routine quotidiana che caratterizzano gran parte della cittadinanza. Il progetto risponde al nome di "La Via del Benessere", nato dalla collaborazione tra il Comune e la Company, ed è stato presentato questa mattina alla presenza dei due assessori Vossi e Croce da parte dei responsabili dell'associazione: Leonardo Degli Esposti, Francesco Notari, Emanuele Grassi. La partecipazione alle escursioni è a titolo gratuito e avviene nella massima sicurezza, con copertura assicurativa per i soggetti che vorranno iscriversi.Le escursioni, in totale 12, sono previste lungo l'arco temporale tra il 2026 e il 2027, all’interno del territorio del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Parte la via del Benessere a Perugia con 12 escursioni in mezzo alla natura: il 4 cammino a Monte Malbe

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