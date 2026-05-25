La squadra under 17 della Vis 2008 ha concluso le finali nazionali di Agropoli al quarto posto, come l’anno precedente. La partita decisiva è stata persa contro Cantù, portando alla fine del torneo per questa formazione. La competizione si è svolta nella località campana, coinvolgendo diverse squadre di tutta Italia. La squadra ha affrontato le gare eliminatorie prima di arrivare alla finale per il terzo e quarto posto, che ha sancito il risultato finale.

Finisce al quarto posto, come dodici mesi fa, l’avventura della Vis 2008 alle finali nazionali di Agropoli, dedicate alla categoria under 17. Dopo un ottimo girone eliminatorio (e una fase di campionato regolare senza sconfitte per mesi), nel quale i ragazzi di coach Santi si erano inchinati solo all’Armani Milano, sabato sera era arrivata la sconfitta in volata, per 66-60, contro i campioni della passata edizione, Aquila Trento, che aveva lasciato qualche rimpianto per l’andamento comunque sempre punto a punto del match. E ieri pomeriggio, nella finale per il terzo e quarto posto contro un’altra big del basket nazionale, la Pallacanestro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket giovanile: le finali nazionali under 17 di Agropoli. La Vis cede con Cantù e chiude al quarto posto

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Agropoli: il basket giovanile fa tappa nel Cilento, presentate le Finali Nazionali Under 17

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