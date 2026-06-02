Basket giovanile | la manifestazione è in corso a Roma Vis parte col piede giusto alle finali Gli under 19 piegano Bassano

Notizia in breve

La manifestazione di basket giovanile si svolge a Roma. Nelle finali, la squadra Vis ha iniziato bene, vincendo contro Bassano con un punteggio di 65-64. La partita si è disputata con parziali di 17-22, 16-10, 14-17 e 17-16. La squadra di Bassano ha preso un vantaggio nel primo quarto, ma Vis ha recuperato nel secondo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.