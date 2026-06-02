Basket giovanile | la manifestazione è in corso a Roma Vis parte col piede giusto alle finali Gli under 19 piegano Bassano
La manifestazione di basket giovanile si svolge a Roma. Nelle finali, la squadra Vis ha iniziato bene, vincendo contro Bassano con un punteggio di 65-64. La partita si è disputata con parziali di 17-22, 16-10, 14-17 e 17-16. La squadra di Bassano ha preso un vantaggio nel primo quarto, ma Vis ha recuperato nel secondo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.
Orange Bassano 64 Vis 2008 Ferrara 65 Parziali: 17-22, 16-10, 14-17, 17-16 ORANGE1 BASKET BASSANO: Scordari 10 (25, 13), Santini (01, 01), Stable Terry 9 (16, 03), Odzebe 3 (04, 13), Nistrio 6 (35, 01), Crestan 8 (01, 29), Angeletti 6 (18, 04), Fajardo 4 (24, 01), Sow 16 (46, 23), Masaro, Coulibaly 2 (11). All.: Mian. VIS 2008 FERRARA: Dondi 6 (02, 210), Leprini 10 (22, 14), Baldassarri 5 (13, 14), Etame 6 (00, 14), Tanchella, Susanni 8 (36, 04), Cerlinca, Malano 5 (22, 01), Bertoncin 8 (35, 02), Bracesco, Cristao 6 (11, 14), Cisse 11 (47). All.: Santi. ARBITRI: Bartolini, Formica, Invernizzi. L’avvio delle competizioni nazionai under 19 nella struttura della Luiss è all’insegna dello spettacolo e del pathos sino alla fine e per la Vis 2008 Ferrara inizia col piede giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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