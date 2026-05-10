A Chiavris, nel parco Brun, è stato inaugurato un nuovo campo da basket dedicato a una figura locale scomparsa. Il progetto è stato finanziato da un donatore anonimo che ha deciso di sostenere questa iniziativa. Gli spazi precedentemente trascurati del parco sono stati riqualificati e adattati per accogliere l’impianto sportivo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini.

? Domande chiave Chi è la persona che ha finanziato l'intero progetto?. Come sono stati trasformati gli spazi degradati del Parco Brun?. Perché il nuovo campo è stato dedicato a un'insegnante?. Quale modello di gestione unirà il privato e il Comune?.? In Breve Circa duecento persone hanno partecipato all'inaugurazione presso il Parco Brun di Chiavris.. L'assessora Chiara Dazzan ha presenziato alla cerimonia per il quartiere di Udine.. Il campo è dedicato alla memoria dell'insegnante Francesca Mangilli scomparsa nel 2022.. Il Comune ha aggiunto due nuove panchine e ripristinato i canestri dell'area.. Questa mattina a Chiavris, nel quartiere di Udine, circa duecento persone tra famiglie e appassionati dello sport hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo campetto da basket situato presso il Parco Brun.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, il nuovo campo di basket a Chiavris onora la memoria di Francesca

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