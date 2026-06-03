Basket 3×3 l’Italia chiude i Mondiali senza vittorie Azzurre ko anche contro le Filippine

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di basket 3x3 ha concluso i Mondiali 2026 a Varsavia senza aver ottenuto vittorie. Le azzurre hanno perso anche contro le Filippine, portando a quattro il numero di sconfitte in altrettante partite disputate. La squadra non è riuscita a ottenere risultati positivi nel torneo, che si è svolto in Polonia. La partecipazione si è fermata con un bilancio di zero successi e quattro sconfitte.

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Va in archivio con un bilancio deludente di quattro sconfitte in quattro incontri l’avventura della Nazionale italiana ai Mondiali 2026 di basket 3×3, in corso di svolgimento a Varsavia (in Polonia). Le azzurre, già certe dell’eliminazione dopo il ko con la Germania, hanno perso anche contro le Filippine nello scontro diretto per evitare l’ultimo posto nel gruppo C della rassegna iridata. La compagine asiatica si è imposta in volata per 17-13, aggiudicandosi la prima e unica vittoria del suo torneo ma non riuscendo ad ottenere la qualificazione per i play-in. Germania e Lettonia si contenderanno il pass diretto per i quarti di finale nella sfida conclusiva della Pool C, con la perdente che dovrà passare invece dal play-in proprio come la Cina (terza classificata). 🔗 Leggi su Oasport.it

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