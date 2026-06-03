Basket 3×3 l’Italia chiude i Mondiali senza vittorie Azzurre ko anche contro le Filippine

Notizia in breve

La nazionale italiana di basket 3x3 ha concluso i Mondiali 2026 a Varsavia senza aver ottenuto vittorie. Le azzurre hanno perso anche contro le Filippine, portando a quattro il numero di sconfitte in altrettante partite disputate. La squadra non è riuscita a ottenere risultati positivi nel torneo, che si è svolto in Polonia. La partecipazione si è fermata con un bilancio di zero successi e quattro sconfitte.