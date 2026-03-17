LIVE Italia-Senegal 44-20 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | azzurre senza problemi all’intervallo

Alle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia ha concluso il primo tempo con un vantaggio di 44-20 contro il Senegal. Le azzurre hanno dominato la partita, mantenendo una netta superiorità sul campo e mostrando una buona fluidità nel gioco. La partita si è svolta senza particolari problemi per la squadra italiana, che ha mantenuto il controllo durante tutto il primo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 9; SENEGAL: Timera 7 Finisce il secondo quarto, che fondamentalmente è sullo stesso canovaccio del primo: azzurre che mostrano un’importante superiorità. 44-20 22 Yacine Diop. Fallo di Cubaj per fermare la penetrazione di Yacine Diop, due liberi a -3?4 dall’intervallo. L’ultimo tocco dovrebbe essere stato accordato a Nene Ndiaye, dunque rimessa Italia con cinque secondi sul cronometro dei 24. Gli arbitri vanno al video replay per un challenge chiesto da Capobianco a 34?5 dalla seconda sirena in virtù di un ultimo tocco per assegnare la rimessa che a giudizio del coach azzurro non è di Jasmine Keys. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 44-20, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre senza problemi all’intervallo Articoli correlati LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima partita... LIVE Italia-Porto Rico 45-24, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in controllo all’intervalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Sono stati venti minuti ottimi per l’Italia, che è in pieno controllo del match. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Senegal 44 20... Temi più discussi: Italia - Senegal alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca; ItalBasket pronta al via: i roster del gruppo A; LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza. LIVE Italia-Senegal 34-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre ampiamente superiori a metà secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Senegal con 5'28 alla fine del secondo quarto. 0/2 Madera. Madera prende una randellata dal raddoppio ... oasport.it Italia vs Senegal: diretta (31-10 con 7:15, 2Q)2Q Live - Canestro e fallo di Timera che sfrutta il mismatch contro Pasa dal post. L'Italia supera la pressione e risponde con la tripla di Martina Kacerik. Poi una bella palla sotto a ... pianetabasket.com In Senegal c’è una parola che racconta molto più dell’ospitalità: Teranga, significa accoglienza, rispetto, solidarietà verso gli altri. Da qui nasce “Teranga: il suono dello sviluppo”, il progetto radiofonico di @rairadio_official @rairadio2 @amref_italia e ASviS ch - facebook.com facebook La #diaspora come ponte tra Senegal e Italia. Con #InvestoInSenegal, @amrefit e un consorzio multi-stakeholder – con il sostegno della #CooperazioneItaliana – promuovono iniziative economiche a impatto sociale e ambientale tra Senegal e Italia x.com