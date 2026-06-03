In Basilicata, 19 milioni di euro del PNRR sono stati destinati all’acquisto di nuovi macchinari e alla modernizzazione dei frantoi. Sono stati finanziati 529 interventi che prevedono l’introduzione di tecnologie specifiche per migliorare i processi produttivi. Restano da chiarire come questi investimenti cambieranno le modalità di lavorazione e quali innovazioni saranno adottate nei frantoi lucani.

Come cambieranno i processi produttivi nei frantoi lucani?. Quali tecnologie specifiche hanno ricevuto i 529 interventi finanziati?. Perché la Basilicata è terza in Italia per liquidazione fondi?. Come influirà l'agricoltura di precisione sulla gestione dell'acqua?.? In Breve 529 interventi totali finanziati tra zone di pianura e borghi isolati lucani. 504 progetti dedicati all'ammodernamento di mezzi agricoli e agricoltura di precisione. 25 interventi specifici per il potenziamento tecnologico dei frantoi oleari regionali. Basilicata terzo posto nazionale per numero di domande con liquidazione ottenuta. Oltre 19 milioni di euro per l’agricoltura lucana: conclusi i progetti del PNRR per modernizzare aziende e frantoi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: 19 milioni PNRR per nuovi macchinari e frantoi

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