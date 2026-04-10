La Giunta della Regione Lazio ha approvato un piano di investimenti di 153 milioni di euro destinato al settore sanitario. L’obiettivo è finanziare l’acquisto di nuovi macchinari e interventi per l’ammodernamento di ospedali nella regione. La decisione è stata presa su proposta del presidente della Regione. I fondi saranno utilizzati per migliorare le strutture e le attrezzature sanitarie presenti sul territorio.

La Giunta della Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca, ha deliberato un piano di investimenti destinato alla sanità per un ammontare complessivo di 153.829.693,83 euro. La misura, che attinge alle risorse derivanti dagli utili d’esercizio maturati nel 2023 e nel 2024, mira a modernizzare le infrastrutture ospedaliere e ad aggiornare le strumentazioni mediche, sia quelle ad alta tecnologia che quelle di uso quotidiano, in tutto il territorio regionale. Il provvedimento si articola su due binari paralleli: da un lato l’edilizia sanitaria e dall’altro il potenziamento tecnologico. Per quanto riguarda la diagnostica avanzata, i fondi permetteranno l’acquisto di acceleratori lineari e sistemi PET-TC, oltre a nuovi mammografi per gli ospedali Dono Svizzero di Formia e Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, 153 milioni per la sanità: nuovi macchinari e ospedali

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