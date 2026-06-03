Samuel Aldegheri ha risposto presente alla terza chiamata stagionale in MLB dei Los Angeles Angels, facendosi trovare pronto ed effettuando una prestazione di alto profilo contro i Colorado Rockies. Il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia ad aver preso la via della Major League dalla porta principale è subentrato nel quarto inning come rilievo dopo le difficoltà del partente Grayson Rodriguez, che aveva concesso ben 8 punti agli avversari. Il 25enne azzurro ha avuto il merito di tenere il monte con grande efficacia per cinque riprese e un terzo, rimanendo in pedana fino al termine del match senza subire neanche un punto. I Rockies,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, Samuel Aldegheri richiamato in MLB dagli Angels. Ottima prova sul monte contro i Rockies

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