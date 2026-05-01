Un tifoso ruba una palla da baseball a una bambina in MLB lei cerca di salvarlo dagli insulti

Durante una partita di Major League Baseball, un tifoso ha preso una pallina da baseball da una bambina seduta in tribuna dopo che un giocatore aveva colpito un fuoricampo. La bambina ha cercato di difenderla dagli insulti che ha ricevuto sui social. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, dove molti utenti hanno commentato quanto accaduto. Nessuna persona coinvolta ha riportato ferite o problemi legali.

Un tifoso che ha rubato una pallina da baseball in tribuna a una bambina dopo un fuoricampo in MLB è finito travolto dagli insulti sui social. Nonostante il suo orribile comportamento, la piccola Evelyn è poi intervenuta in diretta in radio per invitare tutti a smetterla di accanirsi con l'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Baseball, Giaconino Lasaracina vola in America! Accordo storico con una franchigia MLBA meno di una settimana dal debutto dell’Italia nel World Baseball Classic 2026, che si svolgerà sabato 7 marzo contro il Brasile a Houston, arriva... Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fugaMomenti caotici giovedì sera, 5 febbraio 2026, in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo, un cittadino di origini marocchine di 35... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Assurdo! Un tifoso ruba la telecamera della Tv durante la partita e...; Acasuso-Gimnasia, tifoso entra in campo e prende il controllo della telecamera; Daspo per un tifoso dopo il lancio di un ordigno durante Ascoli–Guidonia; Rashica lancia la maglia alla moglie ma un bambino la ruba e scappa. Assurdo! Un tifoso ruba la telecamera della TV durante la partita e...Succede durante i sedicesimi di finale di Coppa d'Argentina, nella partita tra Acassuso e Gimnasia La Plata, vinta da quest'ultima squadra per 3-0. Un tifoso afferra la telecamera che stava trasmetten ... msn.com Un tifoso che ha rubato una pallina da baseball in tribuna a una bambina dopo un fuoricampo in MLB è finito travolto dagli insulti sui social. Nonostante il suo orribile comportamento, la piccola Evelyn è poi intervenuta in diretta in radio per invitare tutti a smett facebook