baronissi arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio

A Baronissi, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo, che ha portato al sequestro di droga. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Baronissi, arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria operante, l’uomo sarebbe stato individuato in possesso di varie quantità di sostanza stupefacente. Nel corso dell’attività, i militari avrebbero rinvenuto sostanze del tipo crack, cocaina ed eroina. L’arresto è avvenuto a Baronissi nella giornata del 1° giugno. L’indagato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come previsto dalla legge, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. 🔗 Leggi su Zon.it

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Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina

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