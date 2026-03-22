Un evento di portata eccezionale si prepara a segnare il prossimo 10 giugno a Barcellona. Papa Leone XIV sarà protagonista di una visita ufficiale che unisce fede, arte e storia in uno dei momenti più simbolici per la città catalana. Il Pontefice visiterà la celebre Sagrada Família, proprio in concomitanza con due ricorrenze di grande rilievo: l’inaugurazione della Torre di Gesù, destinata a diventare il punto più alto dell’imponente basilica, e il centenario della morte di Antoni Gaudí, geniale architetto simbolo del modernismo catalano. La giornata proseguirà con la visita al monastero di Montserrat, suggestivo complesso religioso immerso tra le caratteristiche montagne frastagliate a circa un’ora dalla città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Papa Leone XIV a Barcellona il 10 giugno: visita storica tra Sagrada Família e Montserrat

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