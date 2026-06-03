I falchi pellegrini hanno scelto di nidificare tra le guglie della Sagrada Familia, con immagini che mostrano il nido. Dal 2000, questi uccelli si sono schiuso in varie zone della città, ma fino a ora nessuno aveva previsto che avrebbero scelto proprio questo monumento come sito di riproduzione. La presenza dei falchi rappresenta un nuovo avvenimento per la città, che celebra la nascita di un altro gruppo di questi uccelli.

Si rinnova la festa Barcellona per la nascita di un altro gruppo di falchi pellegrini. Dal 2000, i falchi pellegrini si schiudono in diverse località della città spagnola, ma nessuno sapeva che gli uccelli avrebbero scelto di nidificare proprio qui, alla Sagrada Familia. La torre principale dell’iconico edificio è stata terminata a febbraio, rendendola la chiesa più alta del mondo. Il nido dell’uccello è stato localizzato tra due delle quattro torri della facciata della Passione. Il nido fa parte di un progetto volto a reintrodurre il falco pellegrino. Il progetto è stato lanciato nel 1999 dal consiglio comunale locale in collaborazione con Galanthus Natura, una ONG ambientalista locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Barcellona, i falchi pellegrini nidificano tra le guglie della Sagrada Famiglia: le immagini del nido

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