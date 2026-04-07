Pirellone nati i primi falchetti di Giò e Giulia | i falchi pellegrini nidificano a Milano dal 2014

Al Pirellone sono nati i primi pulcini di Giò e Giulia, una coppia di falchi pellegrini che si riproduce nella sede dal 2014. La coppia ha portato avanti la riproduzione per diversi anni, contribuendo alla presenza di questa specie in città. I nidi sono stati controllati e monitorati nel tempo, testimoniando la continuità della riproduzione di questi rapaci in ambiente urbano.

Al Pirellone sono nati i primi pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica a Milano. La schiusa seguita in diretta grazie alle webcam. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Festa al Pirellone, è nato il pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia: primo cucciolo del 2026Milano, 6 aprile 2026 – Lunedì di Pasquetta festoso sulla cima del Grattacielo Pirelli dove questa mattina, intorno alle 9:50, è nato il primo pullo...

Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone.

Temi più discussi: Sono nati due falchetti in cima al Pirellone (e presto potrebbero arrivarne altri); Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezza; Festa al Pirellone, è nato il pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia: primo cucciolo del 2026.

Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezzaDue delle quattro uova si sono schiuse nel giorno di Pasquetta. I falchi pellegrini Giulia e Giò nidificano sul grattacielo di Regione Lombardia dal 2014 e hanno allevato con successo molti «cuccioli» ... milano.corriere.it

Sono nati due falchetti in cima al Pirellone (e presto potrebbero arrivarne altri)Si tratta dei piccoli di Giò & Giulia, i due falchi pellegrini che da anni nidificano in cima al grattacielo del consiglio regionale della Lombardia ... milanotoday.it

La nascita in diretta sul tetto del Pirellone: nel giorno di Pasquetta la schiusa delle prime due uova della coppia di falchi pellegrini - Giò e Giulia - che da anni nidificano sul grattacielo del Consiglio regionale, a Milano - facebook.com facebook

La nascita in diretta sul tetto del Pirellone: nel giorno di Pasquetta la schiusa delle prime due uova della coppia di falchi pellegrini - Giò e Giulia - che da anni nidificano sul grattacielo del Consiglio regionale, a Milano @ConsLomb x.com