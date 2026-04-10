Schiuse tutte e quattro le uova di Giò e Giulia i falchi pellegrini del Pirellone | la famiglia è ora al completo

Sono state schiuse tutte e quattro le uova di Giò e Giulia, i falchi pellegrini che vivono nel palazzo di Milano. La coppia ha portato a termine con successo la riproduzione, e i pulcini sono ora visibili nel nido. Giò e Giulia sono noti per aver iniziato a nidificare in città nel 2014, e questa è la prima volta che tutti e quattro i pulcini sono nati e sono cresciuti.

Sul Pirellone di Milano sono nati tutti e quattro i pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica in città. Il video della schiusa seguita in diretta grazie alle webcam. 🔗 Leggi su Fanpage.it I falchi pellegrini del Pirellone sono pronti (di nuovo) a mettere su famiglia: Giò e Giulia hanno deposto le prime uovaGiò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, hanno deposto le prime uova: al via la nuova stagione riproduttiva, che come ogni anno... In cima al Pirellone c’è una famiglia speciale: i falchi Giò e Giulia hanno deposto due uova, ora Milano guarda il cieloSul pinnacolo del Grattacielo Pirelli, il celebre Pirellone progettato da Gio Ponti, la femmina di falco pellegrino chiamata Giulia ha deposto il... Argomenti più discussi: Gran Paradiso, nati i nuovi gipeti: tutte le coppie hanno portato a termine la schiusa; Regione: nati i primi nuovi pulli di Giulia e Giò, schiuse due uova a Pasquetta; Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezza; Il nido in cima al Pirellone, a 125 metri di altezza: la vita da reality di Giò e Giulia, i falchi pellegrini star dei social. Schiuse tutte e quattro le uova di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone: la famiglia è ora al completoSul Pirellone di Milano sono nati tutti e quattro i pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica in città ... fanpage.it Nel Parco Nazionale Gran Paradiso si sono schiuse tutte le uova di gipeto! - facebook.com facebook