barberinese pericolosa si pensa al sistema tutor

Notizia in breve

Sulla strada Sp8 sono stati installati nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Si valuta l’installazione di un sistema tutor per il controllo della velocità. La modifica mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre i rischi di incidenti. La decisione segue segnalazioni di pericolosità nella zona, dove si sono verificati alcuni episodi di attraversamenti rischiosi. La messa in sicurezza interessa anche altri interventi di monitoraggio e controllo della circolazione. Non sono stati comunicati tempi precisi per l’attivazione delle nuove misure.