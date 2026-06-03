Barberinese pericolosa Si pensa al sistema tutor
Sulla strada Sp8 sono stati installati nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Si valuta l’installazione di un sistema tutor per il controllo della velocità. La modifica mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre i rischi di incidenti. La decisione segue segnalazioni di pericolosità nella zona, dove si sono verificati alcuni episodi di attraversamenti rischiosi. La messa in sicurezza interessa anche altri interventi di monitoraggio e controllo della circolazione. Non sono stati comunicati tempi precisi per l’attivazione delle nuove misure.
Nuovi attraversamenti pedonali rialzati sulla Sp8 sì, sistema tutor forse. La messa in sicurezza della provinciale Barberinese, più volte al centro dell’attenzione per i gravi incidenti avvenuti, diversi dei quali anche mortali (l’ultimo il mese scorso), è stata ancora al centro del consiglio comunale di Calenzano per una mozione presentata dal consigliere Daniele Baratti del gruppo “Baratti Sindaco – Lega Forza Italia“ che chiedeva interventi urgenti per poter arginare, in particolare, l’alta velocità dei veicoli. Dai diversi interventi della maggioranza e anche dalle parole del sindaco Giuseppe Carovani è emerso che saranno realizzati, a... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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