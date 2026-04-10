La Turchia sta riponendo nuovamente attenzione ai sistemi di difesa aerea europei, con un focus particolare sul sistema missilistico sviluppato da aziende italofrancese. Recentemente sono state riportate discussioni e valutazioni riguardo alla possibilità di adottare questa tecnologia, mentre il governo turco continua a esplorare opzioni per rafforzare le proprie capacità difensive. La questione coinvolge anche accordi e collaborazioni internazionali nel settore della difesa.

La Turchia torna a guardare all’Europa per la propria difesa aerea. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Ankara è in trattativa con l’Italia per l’acquisto e la co-produzione del sistema missilistico SampT, sviluppato dal consorzio italofrancese Eurosam (formato da Mbda Italia, Mbda Francia e Thales). Un dossier tutt’altro che nuovo, ma che oggi assume un’urgenza diversa: quella dettata da minacce missilistiche reali provenienti dall’Iran. Secondo Bloomberg, la richiesta turca si inserisce in un contesto di crescente pressione strategica: dall’inizio della guerra in Medio Oriente, missili iraniani diretti verso il territorio turco sarebbero stati intercettati dalla Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché la Turchia pensa ancora al sistema missilistico italofrancese

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