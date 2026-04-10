Perché la Turchia pensa ancora al sistema missilistico italofrancese
La Turchia sta riponendo nuovamente attenzione ai sistemi di difesa aerea europei, con un focus particolare sul sistema missilistico sviluppato da aziende italofrancese. Recentemente sono state riportate discussioni e valutazioni riguardo alla possibilità di adottare questa tecnologia, mentre il governo turco continua a esplorare opzioni per rafforzare le proprie capacità difensive. La questione coinvolge anche accordi e collaborazioni internazionali nel settore della difesa.
La Turchia torna a guardare all’Europa per la propria difesa aerea. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Ankara è in trattativa con l’Italia per l’acquisto e la co-produzione del sistema missilistico SampT, sviluppato dal consorzio italofrancese Eurosam (formato da Mbda Italia, Mbda Francia e Thales). Un dossier tutt’altro che nuovo, ma che oggi assume un’urgenza diversa: quella dettata da minacce missilistiche reali provenienti dall’Iran. Secondo Bloomberg, la richiesta turca si inserisce in un contesto di crescente pressione strategica: dall’inizio della guerra in Medio Oriente, missili iraniani diretti verso il territorio turco sarebbero stati intercettati dalla Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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