Installati gli annunciati autovelox con sistema Tutor in 4 punti della circonvallazione

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro autovelox con sistema Tutor sono stati installati negli ultimi giorni lungo la circonvallazione che collega Montesilvano a Francavilla al Mare. I dispositivi sono stati posizionati in quattro punti strategici della strada, che permette il traffico tra le due città. La presenza degli autovelox mira a monitorare la velocità dei veicoli in transito lungo questa tratta.

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Sono stati installati nei giorni scorsi 4 autovelox per il rilevamento della città in 4 punti della circonvallazione che consente di andare da Montesilvano a Francavilla al Mare e viceversa.L'installazione di questi dispositivi era attesa ormai da diversi anni e annunciata nella primavera del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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