Un monastero sull'isola di Barbana sta avviando nuovi cantieri e rinnovamenti strutturali. L'orto sinergico sarà al centro di un progetto che mira a rendere il monastero più autonomo dal punto di vista economico. Nel frattempo, sono in corso lavori per ampliare e migliorare le strutture esistenti, ridisegnando il volto dell'isola. Il monastero, guidato da un vescovo, ha dedicato momenti di preghiera durante l'avvio dei nuovi interventi.

Come influenzerà l'orto sinergico l'autonomia economica del monastero?. Quali nuove strutture stanno trasformando il volto dell'isola di Barbana?. Chi monitora la gestione economica dei cantieri monastici?. Cosa cambierà nel rapporto tra la diocesi e i benedettini?.? In Breve Accompagnato dal rettore don Sinuhe Marotta e dal rappresentante Leonardo Tognon.. Ispezione dei cantieri e dell'orto sinergico per l'autonomia della comunità.. Momento di preghiera con l'Ora Media e pranzo comunitario nel refettorio.. Sosta finale presso il santuario di Santa Maria di Barbana.. Monsignor Roberto Maria Redaelli visita il monastero benedettino di Barbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbana: mons. Redaelli tra preghiera e nuovi cantieri nel monastero

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