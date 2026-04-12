L' icona della Madonna di Ripalta torna a casa la preghiera di mons Ciollaro | Conversione dei criminali

La sacra icona della Madonna di Ripalta, patrona di Cerignola, è stata restituita al santuario ofantino dopo essere stata portata in processione. La cerimonia ha coinvolto numerosi fedeli e si è conclusa con la preghiera di mons. Ciollaro, che ha chiesto una conversione per i criminali. La statua è stata accolta con devozione e ha suscitato momenti di preghiera tra i presenti.

La sacra icona della Madonna di Ripalta, patrona di Cerignola, è tornata in processione nel santuario ofantino. Il rito si è svolto nella serata di ieri, sabato 11 aprile: dopo la Santa Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, si è avviata la solenne processione di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Torna la Madonna dei Fiori. Omaggio anche a mons. MambelliLa parrocchia di Castrocaro Terme celebra domenica la festa patronale della Madonna dei Fiori. Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno...