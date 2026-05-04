Cantieri tra via Pistoiese e Villamagna | blocchi e nuovi percorsi

Tra via Pistoiese e Villamagna sono in corso lavori che hanno portato a diverse chiusure stradali. Alcune strade sono state interdette al traffico, mentre altri percorsi sono stati modificati per agevolare la circolazione. In particolare, i mezzi pesanti con peso superiore ai 35 quintali devono seguire percorsi alternativi stabiliti dalle autorità. Queste modifiche sono temporanee e legate alle operazioni di cantierizzazione in corso.

? Cosa scoprirai Quali strade saranno chiuse per i lavori in via Pistoiese?. Come cambieranno i percorsi per i mezzi pesanti sopra i 35 quintali?. Dove si sposterà il senso unico in via di Villamagna?. Quali zone del centro subiranno blocchi totali nei prossimi giorni?.? In Breve Via del Ronco chiusa per pavimentazione in pietra fino al 12 giugno.. Via d'Ardiglione soggetta a chiusure settimanali ogni lunedì fino al 30 settembre.. Via Pistoiese chiusa per asfaltatura notturna tra via del Fossetto e via di Brozzi.. Via di Villamagna presenta restringimenti al civico 200 fino all'8 maggio.. Lunedì 4 maggio 2026, nuovi cantieri e restrizioni alla circolazione interessano diverse zone tra via Pistoiese e via Villamagna, con chiusure stradali e divieti di transito che cambieranno la viabilità per tutta la settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantieri tra via Pistoiese e Villamagna: blocchi e nuovi percorsi Notizie correlate Pistoia, cantieri idrici in centro: blocchi e nuovi percorsi stradaliPubliacqua darà il via a una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie nel centro di Pistoia, con... Da via Pistoiese a via Villamagna, tutti i cantieri della settimanaLa prossima settimana è in programma l’asfaltatura in via Pistoiese nel tratto da via del Fossetto a via di Brozzi. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Da via Pistoiese a via Villamagna, tutti i cantieri della settimana; Lavori pubblici a Carmignano: ecco i cantieri aperti in settimana e i provvedimenti per la circolazione; Nuovo elettrodotto e lavori di asfaltatura: cantieri aperti e limiti alla circolazione a Carmignano; Nuovi cantieri alla rete idrica sulle strade di Firenze. Da via Pistoiese a via Villamagna, tutti i cantieri della settimanaLa prossima settimana è in programma l’asfaltatura in via Pistoiese nel tratto da via del Fossetto a via di Brozzi. I lavori saranno effettuati in orario notturno (22-5.30) con l’istituzione divieti d ... firenzetoday.it I cantieri della settimana - facebook.com facebook