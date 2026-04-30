Piemonte 27 milioni di euro per aiutare le imprese a crescere all' estero | come fare domanda

La Regione Piemonte ha annunciato un investimento di 27 milioni di euro destinato a sostenere le imprese locali nelle attività di internazionalizzazione, attraverso il nuovo ciclo dei Progetti integrati di filiera (Pif) per il periodo 2026-2029. Rispetto al triennio precedente, in cui erano stati allocati 17 milioni, le risorse sono state incrementate. Sono state pubblicate le modalità per presentare le domande di partecipazione a questo programma di sostegno.

Ventisette milioni di euro per spingere le imprese piemontesi oltre i confini nazionali. La Regione Piemonte lancia il nuovo ciclo dei Progetti integrati di filiera (Pif) per il periodo 2026-2029, aumentando le risorse rispetto al triennio precedente, quando i fondi si erano fermati a 17 milioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Geocom aiuta le imprese a crescere in Italia e all’esteroFUORI dalle vetrate dell’ufficio vedevo i pioppi cipressini piegati dal vento e pensavo che c’erano le onde giuste per fare windsurf. Da Agrigento parte "Bussola Export": il percorso per far crescere le imprese all’esteroParte da Agrigento un’iniziativa per accompagnare le micro, piccole e medie imprese verso i mercati internazionali. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 27 milioni per l’internazionalizzazione delle pmi nel 2026-29; Piemonte, 27 milioni per l'internazionalizzazione delle pmi; Per il Piemonte un asse azzurro tra Cirio e Tajani: 27 milioni per spingere l'export; Più risorse per piccole e medie imprese: 27 milioni (anche) per le fiere internazionali. Piemonte, 27 milioni di euro per aiutare le imprese a crescere all'estero: come fare domandaNuovi fondi per l'export: la Regione stanzia 27 milioni per supportare le imprese piemontesi nel mondo. Ecco chi può partecipare e i settori ... novaratoday.it Piemonte, 27 milioni per l’internalizzazione delle PmiTORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte attiva il nuovo ciclo dei Progetti integrati di Filiera (PIF) per gli anni 2026 – 2029, con una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro, in crescita ... italpress.com NUOVO OSPEDALE - CITTA' DELLA SALUTE DI NOVARA: ECCO LE FIRME... SI PARTE! Regione Piemonte Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità Comune di Novara Alberto Cirio Daniela Cameroni https://www.buongiornonovara.com/fir - facebook.com facebook Giornata un po' instabile su Piemonte occidentale e dal medio e basso Adriatico e Lazio verso il Sud peninsulare. x.com