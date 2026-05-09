TV ibrida e IA HbbTV accelera | verso un nuovo ecosistema tra broadcast e broadband

Durante un recente webinar dedicato alla tecnologia HbbTV sono state presentate le novità riguardanti l’evoluzione della televisione. Si è parlato di come l’integrazione tra broadcast e broadband possa portare a servizi più personalizzati e all’utilizzo di intelligenza artificiale. Sono state discusse anche le prospettive di sostenibilità e le nuove opportunità che si aprono in questo settore, coinvolgendo diverse aziende e operatori del settore televisivo.

Dal webinar HbbTV emerge il futuro della TV: integrazione con IA, servizi personalizzati, sostenibilità e nuove opportunità tra broadcast e broadband. L’ industria televisiva globale sta attraversando una fase di metamorfosi profonda, segnata da una convergenza sempre più stretta tra i sistemi di trasmissione tradizionali e le potenzialità illimitate del broadband. Il recente webinar di aggiornamento organizzato dall' Associazione HbbTV ha tracciato un ponte ideale tra le riflessioni emerse durante il simposio di Istanbul e le prospettive concrete che animeranno il prossimo appuntamento di Barcellona, previsto per il 18 e 19 novembre....🔗 Leggi su Digital-news.it

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