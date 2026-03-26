Sacbo approva il progetto di bilancio relativo all’esercizio del 2025

Il Consiglio di amministrazione ha dato il via libera al bilancio di esercizio per l’anno 2025 di Sacbo Spa, includendo anche il bilancio consolidato di gruppo. Questo comprende i dati di Sacbo Spa e quelli della società controllata Bgy International Services Srl. La delibera riguarda sia i risultati finanziari dell’esercizio sia la situazione patrimoniale dell’intero gruppo aziendale.

Bergamo. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di esercizio di Sacbo Spa e il bilancio consolidato di gruppo che include il bilancio d’esercizio di Sacbo Spa e quello della società interamente controllata Bgy International Services Srl. L’annualità 2025 si è particolarmente distinta per la rilevanza dei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico a supporto dei servizi resi ai passeggeri. Il rispetto del cronoprogramma dei lavori pianificati, e approvati da Enac, ha consentito di fruire dell’ampliamento delle sale check-in già a partire dal mese di maggio e dell’apertura a fine novembre della nuova area partenze, raddoppiandone complessivamente la superficie, rilocando e potenziando i controlli di sicurezza con apparecchiature di controllo radiogeno di ultima generazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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