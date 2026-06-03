Banca Generali | record a maggio con oltre 1 miliardo di raccolta netta

A maggio, Banca Generali ha registrato una raccolta netta superiore a 1 miliardo di euro, il dato più alto mai raggiunto in un mese. La crescita è stata favorita dall’introduzione di nuovi prodotti finanziari e da un aumento dell’attività della rete di agenti a Milano, che ha contribuito in modo significativo ai flussi elevati. La banca ha inoltre segnalato una forte domanda da parte dei clienti per soluzioni di investimento personalizzate.

Quali nuovi prodotti finanziari hanno alimentato questo picco di raccolta?. Come ha fatto la rete milanese a generare flussi così elevati?. Perché gli investitori stanno abbandonando la gestione diretta per le soluzioni gestite?. Cosa garantisce la tenuta di questa crescita nei prossimi mesi?.? In Breve Soluzioni gestite a 894 milioni di euro a maggio, crescita quasi quintuplicata.. Fondi di casa raccolgono 818 milioni di euro nel mese di maggio.. Nuove soluzioni gestite tramite SICAV LUX IM guidano la strategia operativa.. Consulenza finanziaria registra 313 milioni di euro di raccolta a maggio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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