A marzo, Banca Generali ha registrato una raccolta netta di 725 milioni di euro, segnando un incremento significativo rispetto ai mesi precedenti. Si tratta di un dato che rappresenta anche un record storico per la banca, che ha visto raddoppiare la propria raccolta rispetto al mese precedente. La società ha comunicato ufficialmente questi numeri, confermando così una crescita rilevante nel settore dei servizi finanziari.

Banca Generali ha registrato un’impennata della raccolta netta nel mese di marzo, toccando i 725 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 101% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e proietta il totale trimestrale a 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 28% che sancisce la migliore apertura annuale nella storia dell’istituto. Il movimento positivo si riflette pesantemente anche sugli Assets under Investment, che nel trimestre hanno raggiunto quota 721 milioni dopo un aumento di 337 milioni. Gian Maria Mossa, l’amministratore delegato, ha sottolineato come questi traguardi storici siano stati raggiunti nonostante le tensioni geopolitiche globali e le relative ripercussioni su economia e prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca Generali vola a marzo: raccolta raddoppiata e record storico

La raccolta di Banca Generali raddoppia a 725 milioni nel mese di marzoBanca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta pari a 725 milioni, in crescita del 101% su base annua.

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