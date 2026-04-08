Bcc Agrobresciano | raccolta oltre il miliardo e mezzo di euro è il record di sempre
Nel 2025, la banca ha raggiunto un nuovo record di raccolta, superando il miliardo e mezzo di euro. Durante l’anno, sono state effettuate operazioni straordinarie che hanno rafforzato la presenza territoriale e migliorato la struttura patrimoniale. Questi risultati hanno contribuito a consolidare la posizione dell’istituto nel settore e a preparare il percorso per le strategie future. La crescita si è tradotta in un rafforzamento delle risorse a disposizione.
"Per la nostra banca il 2025 è stato un anno di consolidamento molto importante: abbiamo avuto, infatti, l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie a beneficio degli esercizi futuri, sia in termini di ampliamento della nostra presenza sul territorio sia di valorizzazione dell'assetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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